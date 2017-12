Meeste incidenten jaarwisseling in Rivierengebied, bekijk hier de cijfers voor jouw gemeente

ARNHEM - In onze provincie vinden de meeste incidenten tijdens de jaarwisseling plaats in het Rivierengebied. Dat blijkt uit cijfers van de politie.

Op de onderstaande kaart springt de gemeente Neerijnen er met 21,1 incidenten per 10.000 inwoners duidelijk uit. De afgelopen jaren was de gemeente vaak in het nieuws vanwege die incidenten. Zo staken jongeren in de aanloop naar oud en nieuw vaak autobanden in brand. Donderdagavond was het al raak, toen brandde midden in een woonwijk een caravan uit:

Omdat er zoveel incidenten zijn, houdt de politie het dorp en de omgeving goed in de gaten. Dat kan voor een hoger aantal meldingen zorgen, omdat er nu eenmaal meer politie in de regio aanwezig is. De afgelopen weken heeft een politiehelikopter meerdere rondjes gemaakt boven het dorp.

Raddraaiers krijgen bezoek

De politie in het Rivierengebied liet donderdag weten een bezoekje te brengen aan raddraaiers die zich tijdens voorgaande jaarwisselingen misdragen hebben. 'Met de actie willen we laten weten dat we ze in de smiezen hebben', zegt Bert Stronks van de politie.

Voorgaande jaren werd de jaarwisseling in dorpen als Dodewaard, Beesd en Waardenburg ontsierd door vernielingen en brandjes. Politie en andere hulpverleners werden bekogeld met vuurwerk. In Dodewaard moest uiteindelijk zelfs de ME ingrijpen voordat het weer rustig werd.

'Traditie dat het hier mis gaat'

Ook in de nabijgelegen gemeenten Zaltbommel (16 incidenten per 10 duizend inwoners) en Tiel (15) was het relatief vaak raak, met name door vuurwerk. De politiechef van die regio zei eerder deze maand in Brabants Dagblad dat het 'wel traditie' lijkt dat het juist in deze gebieden vaak mis gaat. 'De ervaring leert dat het in de uitgaanssteden weliswaar erg druk is, maar dat het vaak mis gaat in de kleine christelijke dorpen', aldus de politiewoordvoerder tegenover de Brabantse krant.

Vuurwerk

Vuurwerk vormt steevast het grootste probleem tijdens oudejaarsnacht. Vorig jaar noteerde de politie in Nederland 3.525 aan vuurwerk gerelateerde incidenten, gevolgd door vernieling (ruim tweeduizend) en mishandeling (zo'n anderhalf duizend).

Geweld tegen hulpverleners

Al met daalt het aantal incidenten wel sinds enkele jaren, maar de politie en het Ministerie zijn toch kritisch over de gang van zaken. In de Kamerbrief begin dit jaar stelde minister Van de Steur dat 'het aantal geweldsincidenten tegen agenten weliswaar [is] afgenomen, maar we een stijging van geweldsincidenten tegen andere hulpverleners [zien]'.

