In de ban van de zwartbuikwaterspreeuw: 'Het is zo'n mooi beestje!'

NIJMEGEN - Vogelliefhebbers in de regio Nijmegen kunnen hun geluk niet op. Daar is een zwartbuikwaterspreeuw opgedoken. En dat gebeurt niet vaak.

Het gedrongen vogeltje van zo'n 15 à 20 centimeter zit bij het Hollands-Duits gemaal aan het begin van de Ooijpolder. Harvey van Diek van Sovon Vogelonderzoek Nederland is 'm al vijf keer gaan bekijken. 'Het is zo'n mooi beestje! Hij is al tientallen jaren niet op deze plek waargenomen.'

Het vogeltje ('mokkabruin aan de bovenkant en met een mooie witte borst') is afkomstig uit Noord-Europa. Maar wat doet-ie hier? 'Goede vraag. Er zijn dit jaar wel meer waterspreeuwen gemeld in Nederland. Ze komen uit het noorden, blijkbaar hebben ze het daar niet meer naar de zin. Ze denken: het is hier wat zachter, we gaan naar het zuiden.'

Luister hier naar Harvey van Diek:

Komt-ie nog terug?

Van Diek nam deze donderdag ook een kijkje bij het gemaal, maar de zwartbuikwaterspreeuw liet zich niet zien. 'Nou is het wel zo dat-ie gisteren en eergisteren ook wat later op de dag kwam. Dus we hopen dat het beestje morgen weer terugkomt. Maar het kan ook zo zijn dat hij bij wijze van spreken 10 kilometer verderop is gaan zitten. En, tja, dan moet je weer opnieuw gaan zoeken.'

Het vogeltje had het in elk geval wel naar zijn zin in de Ooijpolder, zag Van Diek. 'Er zijn natuurlijk ontzettend veel insectjes en waterbeestjes. Hij heeft zich helemaal rond kunnen eten.'