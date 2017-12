Politie praat met oud en nieuw-raddraaiers

TIEL - De politie in het Rivierengebied bezoekt de komende dagen raddraaiers die zich tijdens voorgaande jaarwisselingen hebben misdragen. 'Met de actie willen we laten weten dat we ze in de smiezen hebben', zegt Bert Stronks van de politie.

Voorgaande jaren werd de jaarwisseling in dorpen als Dodewaard, Waardenburg en Beesd ontsierd door vernielingen en brandjes. Politie en andere hulpverleners werden bekogeld met vuurwerk. In Dodewaard moest uiteindelijk zelfs de ME ingrijpen.

Het bestoken van hulpverleners met zwaar illegaal vuurwerk wordt gelijkgesteld aan poging tot doodslag, maakte het Openbaar Ministerie eerder al bekend. Dat is volgens teamchef Stronks volkomen terecht. 'Illegaal vuurwerk is soms zwaarder dan een aanvalsgranaat.' 'Een aantal collega's werkt liever niet meer met oud en nieuw, alleen vanwege het vuurwerk.'

Nieuwjaarsfeest

Om te voorkomen dat het dit jaar opnieuw uit de hand loopt, gaan de wijkagenten met de jongeren in gesprek. Over het algemeen verlopen die gesprekken positief, vertelt Stronk. Zo heeft het in Beesd geleid tot de organisatie van een nieuwjaarsfeest voor de jongeren. In Dodewaard gaat burgemeester Kottelenberg van de gemeente Neder-Betuwe met hulpverleners mee op pad. 'In Waardenburg worden de gebruikelijke maatregelen genomen', zegt een woordvoerder van de gemeente Neerijnen.

Stronks heeft er vertrouwen in dat oud en nieuw in dorpen als Dodewaard, Waardenburg en Beesd dit jaar rustiger zal verlopen. 'Maar als het nodig is, grijpen we hard in.'