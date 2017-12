Inmiddels 32.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen

Ook in Gelderland is het regelmatig raak. Zo stuitte de politie op 6 december in een woning boven restaurant Sugar Hill in Arnhem op 100 tot 150 kilo vuurwerk en een geïmproviseerde vuurwerkbom. Het restaurant, dat vol gasten zat, werd uit voorzorg ontruimd.

Op 23 december werd op verschillende plekken in Gelderland in totaal ruim 600 kilo in beslag genomen, onder andere 375 kilo illegaal vuurwerk op een zolder in Westervoort en ruim 218 kilo consumentenvuurwerk in een busje in Arnhem.

Maar naast de grote partijen is er nog iets dat de politie zorgen baart. De kopers worden steeds jonger, in sommige gevallen gaat het om jongeren van 12 jaar oud. 'Een stuk illegaal vuurwerk kan je al vergelijken met een handgranaat, kun je nagaan als je 450 kilo hebt. Dat heeft een enorme schade', vertelt een woordvoerder van de politie.

Politie spoort onlineverkopers- en kopers op

Veel van dat vuurwerk wordt online gekocht: op sociale media of via websites uit bijvoorbeeld Polen. 'Waar de handel is, daar zitten wij ook. Daar rollen adressen uit en die gaan wij een bezoek brengen.'

Zo is er zicht op honderden sociale media-accounts waar illegaal vuurwerk te koop wordt aangeboden. 'We zetten alles op alles om bij alle adressen langs te gaan, het vuurwerk in beslag te nemen en een proces-verbaal op te maken tegen de eigenaar ervan. Alles is erop gericht zo veel mogelijk illegaal vuurwerk in beslag te nemen.'

Minder dan voorgaande jaren

De afgelopen jaren daalde de hoeveelheid in beslag genomen kilo's vuurwerk. De politie telt ook in de weken na de jaarwisseling door met het aantal kilo's vuurwerk dat in beslag is genomen, dus het aantal zal nog stijgen.

