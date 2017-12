Hart van lampionnen voor mensen die met kanker te maken hebben

LUNTEREN - KWF Kankerbestrijding bouwt in Lunteren een groot hart met daarin lampionnen om mensen te steunen die met kanker te maken hebben. De duizenden lampionnen worden vrijdagavond verlicht.

Het hart staat in Lunteren bij het middelpunt van Nederland. Duizenden mensen hangen hun met een persoonlijke boodschap beschreven lampion in het hart. Allemaal hebben ze te maken gehad met kanker.

Het hart is om 19.00 uur volledig verlicht. Het is vanwege de rust in de omgeving niet gewenst dat er publiek komt bij het moment van ontbranding. Er is wel een livestream van het verlichte hart.