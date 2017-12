11.000 lampionnen tegen kanker

Het hart staat bij het middelpunt van Nederland in Lunteren. Elk lichtje staat voor een dierbare. Duizenden mensen hingen hun met persoonlijke boodschap beschreven lampion in het hart.

Voor elk van de ruim tienduizend lampionnen is geld gedoneerd aan KWF Kankerbestrijding.

Jacquelien van de Pol is een van de mensen die een lampion heeft geplaatst, voor haar nicht Marion. 'Zij had uitgezaaide darmkanker', vertelt ze. 'We hadden een band zoals zussen die hebben en zeiden altijd zusjelief tegen elkaar. Ze was heel positief en optimistisch. In augustus 2016 hoorde ze dat ze kanker had en begin oktober van dit jaar is ze helaas overleden. Ze werd maar 53 jaar, veel te jong.'

In totaal krijgt ongeveer een op de drie Nederlanders kanker. Jaarlijks gaat het om 100.000 Nederlanders. Ongeveer negentig procent van de mensen die de ziekte krijgen is 50 jaar of ouder, volgens het KWF.

Vrijdagavond was er ook een livestream van KWF Kankerbestrijding over het grote hart.

