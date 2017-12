Deze man ontketende de stakingen in het basisonderwijs: 'Het is geëxplodeerd'

Het is voorjaarsvakantie, februari 2017, en De Brouwer begint de Facebookgroep 'PO (primair onderwijs) in Actie'. 'Ik begon de groep om eens met anderen te praten over het verschil in beloning tussen het lager en hoger onderwijs', vertelt De Brouwer aan Omroep Gelderland in het programma 'Helden van 2017'.

Zijn idee was oorspronkelijk om een paar honderd mensen bij elkaar te krijgen om vervolgens bewustwording te creëren over de situatie in het basisonderwijs. 'Dat idee is geëxplodeerd. Na een week hadden 15.000 mensen zich bij de groep aangesloten', aldus De Brouwer.

Duizenden leerkrachten op de been

Hij is al 23 jaar leerkracht in het basisonderwijs en weet wat er speelt. 'Maar ik had nooit verwacht dat het zo hard zou gaan. Dat het zo hoog bij mensen zat.'

Het bleef niet bij een discussie in een Facebookgroep. In juni stonden er een paar duizend leerkrachten op het Malieveld, er werd een petitie gestart die door een kwart miljoen mensen werd ondertekend en er volgden twee landelijke stakingsdagen op 5 oktober en 12 december waar honderdduizenden leraren aan mee deden. Er werd zelfs een nieuwe vakbond voor leerkrachten opgericht.

Het doel? Een eerlijk salaris voor leerkrachten in het primaire onderwijs en een lagere werkdruk. 'Het salaris moet gelijkwaardig zijn aan dat van het voorgezet onderwijs. Het primaire onderwijs kan nu niet met het voorgezet onderwijs concurreren. Daardoor dreigt er een gigantisch lerarentekort', legt De Brouwer nog maar eens uit.

Paul de Brouwer vertelde uitgebreid bij het programma 'Helden' over zijn initiatief (tekst gaat verder onder video):

'We gaan het binnenslepen'

De acties zijn niet zonder resultaat. Er werd 270 miljoen euro vrijgemaakt om de salarissen te verbeteren en 430 miljoen euro voor een lagere werkdruk. Maar, dat is niet genoeg vinden de leraren. Zij willen 900 miljoen euro voor salarissen en 500 miljoen voor een lagere werkdruk. 'We gaan het hoe dan ook binnenslepen', zegt De Brouwer hierover. Hij zegt dat er voor januari meer acties op de agenda staan.

Toch heeft hij een van zijn doelen al bereikt: verandering op gang brengen. En, benadrukt hij, die behoefte aan verandering komt absoluut niet voort uit zurigheid. 'De mensen die in actie komen, staan voor hun vak. Ze zijn apetrots dat ze voor de klas staan, maar willen dat het basisonderwijs in Nederland de plek krijgt die het verdient.'

Zie ook: