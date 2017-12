Vuurwerkshow moet 'boefjes' en bewoners verbinden

'Als andere hulpverlening niet helpt, kun je als jongere terecht bij De Beele', staat op de website van Pluryn. Jongeren met bijvoorbeeld gedragsproblemen wonen in het centrum. Sommigen kunnen of mogen tijdens oud en nieuw niet naar huis. 'Voor hen is het al heel erg leuk om dit te krijgen', vertelt Nick Obma van Pluryn.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Negatief imago

Maar de show is er ook om de band tussen het dorp en de instelling te verbeteren. 'Het imago van De Beele is aan de negatieve kant. De jongens worden vaak gezien als boefjes. Door dit evenement willen we de bewoners in verbinding brengen met de jongeren.'

Zowel de bewoners als de jongeren genoten zichtbaar. Pluryn hoopt dat de avond wat op gaat leveren. 'Misschien kunnen ze zich gaan ontwikkelen bij de plaatselijke supermarkt of fietsenmaker', zegt Obma. In de vorm van een soort stage dus.