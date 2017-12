Deel dit artikel:











Jassen gestolen bij nachtelijke inbraak kledingwinkel Het kapotte raam - Foto: politie

DOESBURG - Bij kledingzaak Only for Men in Doesburg is donderdag in de vroege ochtend ingebroken. Vermoedelijk zijn er jassen meegenomen, meldt de politie.

Een krantenbezorger zag de drie daders uit een vernield raam van de winkel klimmen. Ze gingen er in een donkere auto vandoor. Waarschijnlijk was dat een BMW. De boeven reden richting de Turfhaven en sloegen linksaf op de kruising met de Schout bij Nacht Doormansingel. De politie wil graag spreken met mensen die meer informatie hebben over de inbraak. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl