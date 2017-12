Vernielingen in Dierense Speeltuin: 'Dit vinden wij onacceptabel'

DIEREN - Op het terrein van de Dierense Speeltuin aan de Rode Kruislaan in Dieren zijn opnieuw vernielingen aangericht. Er is een stuk hek vernield en daarnaast zijn alle stekkers van de kerstverlichting losgetrokken.

Volgens de Dierense Speeltuin moet dit tijdens kerst gebeurd zijn. ‘Dit vinden wij onacceptabel en we gaan wederom de beelden bekijken of we iets kunnen ontdekken en melden dit wederom bij de politie’, meldt de vereniging op Facebook.

Vorig jaar november deed de speeltuin zeker drie keer aangifte na een reeks vernielingen.