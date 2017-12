Dit gaat 2018 u brengen, volgens de astrologe

ARNHEM - Roerige tijden, zegt u? Astrologe Lea Manders uit Arnhem weet hoe het komt. Het komt door de planeet Uranus, die staat volgens haar al zo'n zes à zeven jaar in het teken van de Ram.

En, tja, dan weet je het wel. 'Iedereen gooit en smijt het er maar uit. Iedereen staat onder spanning', zegt Manders donderdag op Radio Gelderland. 'Vanaf 2011 zie je dat al die revoluties zijn begonnen. En die heftigheid met IS en de aanslagen. Uranus heeft ook nog eens heel moeilijk contact gemaakt met die andere revolutionaire planeet, Pluto. Overal geweld, stress en strijd. In de persoonlijke levens en in het algemeen.'

Maar, pfff, eindelijk! Volgend jaar wordt het een stukje rustiger. Uranus verschuift in mei namelijk naar een ander sterrenbeeld, de Stier. 'Ik denk dat iedereen er ook wel genoeg van heeft. En iets heeft van: nou op de plaats rust, na gaan denken, een nieuwe basis gaan leggen.'

Een astroloog weet niet alles

Wat kunnen we in 2018 nog meer verwachten? Eerst even een misverstand uit de weg ruimen. Een astroloog weet niet alles. Ook Lea Manders uit Arnhem niet.

Manders, al 20 jaar raadslid (voor Arnhem Centraal en voorganger Zuid Centraal): 'Mensen zeggen wel eens tegen mij: jij zal wel kunnen voorspellen hoeveel zetels jullie gaan halen. Maar zo simpel ligt het niet. Want het is zo complex, met al die verschillende mensen, energieën, horoscopen... Als wij het allemaal wisten en het konden voorspellen, dan waren we als astrologen allemaal stinkend rijk. En dat is ook weer niet zo.'

Een rondje langs de sterrenbeelden

Tot zover de bijsluiter. Maar we willen natuurlijk weten wat 2018 óns gaat brengen. Een rondje langs de sterrenbeelden.

'Als u plannen heeft om in uw werk succesvoller te zijn, dan zult u daar veel energie in moeten steken. Blijf niet trekken aan een dood paard. Wat niet loopt, dat blijft niet lopen.' Stier. 'Gooi alle oude patronen en belemmeringen overboord. Neem de stap die u al langer maken wilde. Voor sommige Stieren betekent dit reis of studie, maar soms is het helaas noodzakelijk dat een relatie verbreekt.'

'U trekt zich wat vaker terug en u kiest voor meer ruimte voor uzelf en voor uw eigen processen. Op uw werk bent u druk met nieuwe projecten die boeien omdat ze lekker complex zijn.' Kreeft. 'De relaties staan centraal. U leert verrassende nieuwe mensen kennen, die u op verrassende nieuwe paden brengen. En dat is nu juist iets waar u veel zin in heeft. Een relatie met te weinig fundament moet helaas verdwijnen.'

'Er gaat een nieuwe koers komen. 2018 wordt een jaar waarin u het klip en klaar aan gaat pakken en de koers gaat veranderen. En als u niet meer tevreden bent over uw werk, dan wilt u helemaal iets anders gaan doen.' Maagd. 'Het sterrenbeeld met veel talenten. Een hobby kan op professioneel niveau gaan komen. Veel Maagden maken van hun hobby hun werk.'

'Geldzaken, familie én uw huis zijn belangrijke issues voor 2018. Financieel kunt u een grote stap vooruit nemen. En u weet een goede balans te vinden tussen het geld dat erin komt en dat wat eruit gaat.' Schorpioen. 'Veel van wat u doet, leidt als vanzelf tot succes en vooruitgang. In uw relaties gaat het echter anders dan u verwacht. Uw partner of een ander belangrijk persoon in uw leven maakt dit jaar geheel nieuwe stappen die u verrassen.'

'Het wordt een jaar van rust, diepe inzichten of zelfs inkeer. Dat is ongetwijfeld goed voor u, want soms draaft u een beetje door in al uw dynamiek. Wat meer rust kan u tevens helpen uw geldzaken beter op de rit te krijgen.' Steenbok. '2018 geeft u de kans op een nieuw begin. Maar de voorwaarde daartoe is wel dat u bereid bent oude overleefde patronen los te laten. Voor een nieuw begin moet namelijk ruimte geschapen worden. Dus als uw tijd te veel vol geplempt is met bezigheden die er niet meer toe doen, laat dat eens los.'

'U kunt fikse veranderingen tegemoetzien. U creëert vaak te weinig structuur in uw leven en dat mag nu anders. Maak u minder druk over wat er in de wereld gebeurt, maar houd u meer bezig met uw eigen wereld.' En als laatste de Vissen. 'In 2018 neemt u zich voor uw grenzen beter te stellen en uw meningen krachtiger naar voren te brengen. Maar ja, een mens heeft geen inwendige knop die zomaar om te draaien is. Dus als u die keuzes maakt, dan hebt u ook een landkaart nodig die u leidt naar uw doel. Sta open voor advies.'