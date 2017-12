Deel dit artikel:











Circusmedewerker maakt het goed na klap van rad Foto: Dumpert

APELDOORN - De artiest en de medewerker van het Wintercircus in Apeldoorn die woensdagavond gewond raakten bij een act, maken het goed. De artiest heeft een dikke knie en de medewerker heeft een aantal hechtingen in zijn kin, is in het ziekenhuis gebleken.

Het ging mis tijdens een stunt met vliegende ringen, genaamd 'Rad van de Dood'. De artiest raakte gewond toen hij een misstap maakte en op de stellage viel. De medewerker kreeg het gevaarte tegen zijn hoofd toen hij bij de kussens bezig was. Toen hij zich wilde oprichten, werd hij nog een keer aangetikt. De website Dumpert plaatste een video van het ongeluk. Bekijk de beelden (tekst gaat verder onder de video) 'Gezondheid voor alles' 'Het gaat verder goed met de artiest en de medewerker, maar gezondheid gaat voor alles', vertelt Annemarie Ruis van het Wintercircus. Vanwege de dikke knie van de artiest wordt optreden lastig. Daarom gaat de act met de ringen vanavond niet door. Zie ook: Artiest valt uit circusattractie in Apeldoorn Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl