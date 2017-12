Dromen in het bed van dj Domien Verschuuren, dat kan!

De bedden in het Glazen Huis in Apeldoorn. Foto: ANP

TWELLO - Droom je ervan om in hetzelfde bed te slapen waarin de Serious Request-dj's hebben gelegen? Dat kan werkelijkheid worden: de bedden zijn te koop.

Ze staan in de kringloopwinkel in Twello en kosten zo'n 50 euro. De opbrengst gaat naar het Rode Kruis, het goede doel van de benefietactie van NPO 3FM.

Het Glazen Huis stond van 18 tot en met 24 december op het Marktplein in Apeldoorn. De actie leverde ruim 5 miljoen euro op. Spullen uit het Glazen Huis die niet geveild zijn, gingen naar de kringloopwinkel. 'Twee volle bussen', aldus een medewerker.

Kijken, niet kopen

Behalve bedden gaat het onder meer om stoelen, tafels, kastjes en kleden. Donderdagmorgen, twee uur na de opening, was er nog niets verkocht. 'Er is wel veel interesse, maar het is vooralsnog kijken, niet kopen. Maar ja, we zijn nog maar net begonnen.'

Afdingen op de spullen zit er niet in, lacht een medewerker. 'De prijs kan wel omhoog, maar niet omlaag.'