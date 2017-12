Jongeren willen niet bij PvdA Aalten, dus houdt de partij ermee op

AALTEN - Het klinkt wat raar: een politieke partij die oproept om op een andere partij te stemmen. In Aalten is het de bittere realiteit. De lokale PvdA heeft niet genoeg mensen kunnen vinden voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, en stopt.

'Mensen in de partij zijn veelal op leeftijd en willen stoppen', aldus lijsttrekker Rudi ter Maat. 'Jongeren kunnen we helaas niet vinden.' En dus viel het besluit op 20 december: de partij dingt in maart niet mee naar raadszetels in Aalten. Op dit moment heeft de PvdA één zetel.

'Het werkt stapelt zich op', vertelt het enige raadslid van de partij. 'Op een gegeven moment kun je niet meer aan de verwachtingen voldoen en moet je reëel blijven.'

Ter Maat heeft dus nog wel een stemadvies voor zijn kiezers: de Progressieve Partij Aalten.