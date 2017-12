Bouw winkelcentrum Apeldoorn mag doorgaan

APELDOORN - De Raad van State heeft de eis van de winkeliersvereniging Anklaar in Apeldoorn om de bouw van het nieuwe winkelcentrum stop te zetten afgewezen.

In hoger beroep hadden de winkeliers gevraagd om een bouwstop. Naar hun idee heeft de parkeergarage onder het toekomstige winkelcentrum te weinig parkeerplaatsen en is uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen niet meer mogelijk zodra het winkelcentrum klaar is.

De hoogste bestuursrechter had daar een andere kijk op en vindt dat uitbreiding van de parkeergarage in een later stadium nog wel degelijk mogelijk is.

