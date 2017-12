Zijn de vuurpijlen dit jaar wel te zien met oud en nieuw?

WAGENINGEN - Zachte temperaturen, wind en mogelijk wat regen. MeteoGroup in Wageningen verwacht herfstachtige weersomstandigheden tijdens de jaarwisseling.

'Oudjaarsdag wordt herfstachtig met 12, misschien wel 13 graden', zegt weerman Jordi Bloem op Radio Gelderland. 'Er staat ook wat wind. Of het droog blijft is afwachten', gaat hij verder.

Luister hier het hele gesprek met weerman Jordi Bloem terug:

Later op de avond zakken de temperaturen naar een graad of 7. Op taferelen zoals vorig jaar hoeven we niet te rekenen, zegt Bloem. 'Geen gladheid of dichte vuurwerkmist dus.'

Op een witte jaarwisseling hoeven we ook niet te rekenen. 'Misschien van de poedersuiker, maar verder niet', besluit Bloem.

