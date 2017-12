Net gepensioneerde Minie (92) wil graag weer aan de slag

BRUMMEN - De 92-jarige Minie Wiegman uit Brummen ging deze maand met pensioen. Dat is al bijzonder, maar in het tv-programma 'Helden van 2017' bleek dat ze toch weer zin heeft om aan de slag te gaan.

Vorig jaar werd Minie nog uitgeroepen tot oudste ondernemer van Nederland. Na dertig jaar werken in het Brummens depot van stomerij Excellent werd het werk voor Minie te zwaar. Eerder dit jaar verbrijzelde ze namelijk haar arm tijdens een val in haar zaak. Begin deze maand stopte ze met werken.

Niet achter de geraniums

Toch is Minie niet van plan om achter de geraniums te gaan zitten. Zij wil weer aan de slag in een winkeltje van een zorgcentrum in Brummen. 'Ik ben er nog niet geweest, maar ik ga er eerdaags naar toe. Ik wil verschrikkelijk graag een halve dag in dat winkeltje staan. Dat lijkt mij nou zo leuk bij die oudere mensen.'

Helden van 2017 met Sonja Booms en Jan de Hoop met onder meer Minie is om 17.20 uur te zien op tv bij Omroep Gelderland. Het programma wordt daarna elk uur herhaald.

