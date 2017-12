Vuurwerkverkoop met champagne-ontbijt, eerste kopers om 6.00 uur voor de deur

DOETINCHEM - De vuurwerkverkoop is officieel gestart. In Doetinchem stonden de liefhebbers vanochtend al om 6.00 uur te wachten, om 7.00 uur ging TnT Vuurwerk ook echt open. Er was een heus champagneontbijt geregeld voor de eerste klanten.

Tot en met zaterdag mag er verkocht worden. Afsteken mag pas op oudjaarsdag na 18.00 uur. Nog even wachten dus, maar dat weerhoudt de eerste klanten er niet van om de knallers en pijlen alvast in te slaan. 'We proberen ieder jaar als eerste te zijn', zegt een vader die met zijn kinderen inkopen komt doen. 'We hebben het er al weken van te voren over, het is echt traditie geworden.'

Volgens de winkeleigenaar is het siervuurwerk dé trend van 2017. 'Potten van klein naar groot zijn echt de hardlopers dit jaar', vertelt hij. Vader en kinderen beamen dat. 'We hebben nog wat knalvuurwerk van vorig jaar overgehouden, nu kopen we voor 50 euro siervuurwerk.'

'Dikke boete of taakstraf'

En na het kopen moet je de verleiding zien te weerstaan. De politie waarschuwt: steek vooral geen vuurwerk af voor 31 december 18:00 uur. 'Je bent je vuurwerk kwijt, krijgt een dikke boete of een taakstraf', aldus wijkagent Alex de Wit. Mensen die vuurwerk naar hulpverleners of voorbijgangers gooien zijn dit jaar helemaal de pineut, zij worden vervolgd voor poging tot doodslag.

'Vuurpijl in mijn been'

Dat je na het lange wachten voorzichtig moet zijn met het afsteken is voor de meeste kopers duidelijk. 'Veiligheid boven alles', aldus een vader in Doetinchem.

'Ik heb ooit een ongeluk gehad met vuurwerk. Iemand wilde een vuurpijl afsteken in een leeg bierflesje, die viel om', vertelt hij. 'Die vuurpijl belandde in mijn been. Ik lag uren bij de EHBO met zware brandwonden.' Kinderen en vader houden daarom netjes afstand en dragen een vuurwerkbril

Zie ook: