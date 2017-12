Hier koop je de beste oliebollen (volgens het AD)

OLDEBROEK - Bakker Hendri Jonker uit Oldebroek heeft het opnieuw voor elkaar: hij heeft ook dit jaar de lekkerste oliebollen van heel Gelderland. Dat blijkt uit de jaarlijkse AD Oliebollentest. Ten opzichte van vorig jaar is hij wel gezakt op de ranglijst: van de vijfde naar de vijftiende plaats.

Het oordeel van het AD is onverminderd positief. 'Hendri Jonker vestigt zich definitief bij de top van oliebollen bakkend Nederland. Waarin een kleine bakker groot kan zijn', aldus de krant over de bakker aan de Zuiderzeestraatweg.

Beluister het gesprek met Hendri Jonker:

De oliebollentest is dit jaar aangepast na kritiek van oliebollenbakkers. Zo worden niet meer de slechtste oliebollenbakkers gepubliceerd. Alleen de beste 75 komen op de lijst. Daarnaast worden geen cijfers meer uitgedeeld.

Bij de Hollandse Gebakkraam op het Raadhuisplein in Apeldoorn is het ook goed toeven, vindt het AD. Landelijk staat de kraam op plaats 17, in Gelderland op plaats 2. 'Een oliebol in de ware zin van het woord', luidt het oordeel. '10 procent meer vulling en de bol wordt nog beter.'

Andere Gelderse bakkers in de AD Oliebollentest:

19. Bakkerij van Horssen, Zaltbommel

25. Olliebollenkraam Bischoff (Intratuin), Lochem

27. Gebakkraam R. Treep & Dochter Oliebollen, Wageningen

32. Bakkerij Ruud & Chantal Gremmee, Rossum

34. Bakkerij Duin, Tiel

40. Gebakkraam Bischoff-Hanraths, Apeldoorn

52. Echte Bakker Frentz, Ugchelen

56. Oliebollen Bakkerij, Bennekom

70. Betuwse Gebakkraam, Tiel

Zie ook: 'Gouden' oliebollen bij bakker in Arnhem