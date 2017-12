Deel dit artikel:











NS-medewerker bekogeld met stoeptegel Foto: wijkagent Willeke Bos

HARDERWIJK - Een medewerker van de NS is in de nacht van woensdag op donderdag bekogeld met een stoeptegel. Het incident was bij station Harderwijk waar de medewerker op dat moment aan het werk was.

Waarom de NS'er volgens de verdachte een stoeptegel verdiende, is onduidelijk. De tegel werd vanaf de stationstrappen gegooid. De politie neemt de zaak hoog op en spreekt van poging tot doodslag, daarvan is ook aangifte gedaan. De verdachte is inmiddels aangehouden. Veiligheid- en servicemedewerkers van de NS moeten zorgen een 'veilige trein- en stationsomgeving'. Zo sturen ze 's nachts mensen weg die niet op het station thuis horen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl