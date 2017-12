Boetes betaald met zak vol kleingeld

NIJMEGEN - De politie in Nijmegen heeft het afgelopen nacht druk gehad met geld tellen. Een inwoner kwam openstaande boetes afrekenen, maar deed dat net even anders dan normaal: met heel veel kleingeld.

De spaarpot lijkt omgekieperd waarna de bekeuringen konden worden betaald. 'Collecte gehouden?', vraagt iemand zich grappend af op Facebook.

Of het hele verschuldigde bedrag inmiddels betaald is, is nog maar de vraag. 'Alle kleine beetjes helpen', schrijven agenten.

22.000 centen

In Nederland hoor je het niet heel vaak, maar in Amerika komt het wel vaker voor. Zo was er in Texas een man die een boete van 220 dollar afrekende met 22.000 centen. Sommigen komen zelfs met hele zakken kleingeld naar het politiebureau.