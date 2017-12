NK baan: zilver voor Lavreysen, Theo Bos pakt brons

APELDOORN - Harrie Lavreysen heeft op de NK baanwielrennen in Alkmaar het zilver gepakt op de sprint. In de finale verloor de Apeldoorner van Matthijs Büchli.

In de strijd om het brons versloeg Theo Bos uit Hierden Jeffrey Hoogland. Op de individuele achtervolging was er zilver voor Roy Eefting uit Apeldoorn, in de finale was hij kansloos tegen Dion Beukeboom.

In de 500 meter tijdrit was er ook brons voor Gelderland. Shanne Braspennincx uit Arnhem ging er met een medaille vandoor. Elis Ligtlee uit Eerbeek eindigde als vierde. Op de puntenkoers werd Roxane Knetemann uit Nijkerk tweede, net achter Marjolein van 't Geloof.