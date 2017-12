NIJMEGEN - Op de Hatertseweg in Nijmegen is woensdagavond een tankstation overvallen, dat gebeurde even na 21.00 uur.

Of er buit is gemaakt is op dit moment onduidelijk. Het tankstation is gesloten, de politie doet nog onderzoek naar de overval.

In de buurt rijden veel politieauto's rond, of de daders nog worden gezocht is niet bekend.