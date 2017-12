Deel dit artikel:











VIDEO: Dit haalde de politie uit Arnhems vuurwerkhuis Foto: Persbureau Heitink

ARNHEM - Er zijn vier mensen nodig om één van de grootste vuurwerkdozen uit het huis in Arnhem te tillen. Woensdagavond vinden agenten honderden kilo's illegaal vuurwerk in een rijtjeswoning in de Arnhemse wijk Klarendal. In totaal gaat het om 400 kilo.

Naast de grote doos, zijn agenten en defensiemedewerkers lange tijd bezig om doos na doos in het busje te laden. Beelden van de vondst (tekst gaat verder onder video): Het vuurwerk wordt in een speciaal busje van de de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) geladen. De bewoner van de woning werd eerder op de avond aangehouden. 400 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl