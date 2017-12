Deel dit artikel:











Pizzabezorger knalt op bus in Nijmegen Foto: RonV Media

NIJMEGEN - In Nijmegen is een pizzabezorger woensdagavond op een bus geknald. De bezorger is volgens een cameraman ter plaatse afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde net voor 20.30 uur op de Slotemaker de Bruineweg in Nijmegen. Over de verwondingen van de bezorger is niets bekend. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.