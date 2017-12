Vuurwerk halen in Duitsland, mag dat überhaupt?

ARNHEM - Het is 28 december: op veel plekken in de provincie begint vandaag de vuurwerkverkoop. Traditioneel is het ook het moment tijd voor files bij de grens, van Gelderlanders die richting Duitsland gaan voor een portie pijlen en knallers. Mag dat eigenlijk wel?

Het antwoord is ja, maar er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. Zo is er een maximaal aantal kilo's en het gekochte vuurwerk moet voldoen aan de Nederlandse regels.

1. 25 kilo en geen bommetje meer

Vanaf 28 december mag er vuurwerk over de grens worden vervoerd, met een maximum van 25 kilo. Als je meer vuurwerk in wil slaan, moet dat worden geregistreerd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Overigens is dat maximum ook van toepassing bij vuurwerk in Nederland. De achterbak volladen tot de auto doorzakt is niet toegestaan. 'Maar onder de 25 kilo mag. Anders moet je elke vuurpijl aangeven, dat gaat natuurlijk wat te ver', aldus een woordvoerder van de Inspectie.

2. Nederlandse gebruiksaanwijzing

Wie vuurwerk wil kopen doet er goed aan om ook de lettertjes op het vuurwerk te lezen. Het vuurwerk moet namelijk een Nederlandse gebruiksaanwijzing hebben. Ook moet er een CE-markering op het vuurwerk staan. Dat is een keurmerk dat producten voldoen aan de eisen van de Europese Unie (en nog wat landen).

Ook mag er alleen consumentenvuurwerk worden ingevoerd. Professioneel vuurwerk mag alleen worden afgestoken door een expert: een pyrotechnicus.

In de Duitse grensstreek kan volop vuurwerk worden gekocht. Ook is dat vaak gewoon te koop in de supermarkten. Over het algemeen is vuurwerk in Duitsland een stuk goedkoper. Volgens de website goedkoopduitsland.nl komt dat doordat de regels in Nederland veel strenger zijn, daardoor kampt de verkoper vaak met extra kosten.

3. Alleen ophalen

Steeds meer producten kunnen ook via een webshop worden besteld. Maar met vuurwerk is dat net iets anders. Dat kan worden besteld, maar het moet worden afgehaald bij een legaal verkooppunt. De politie stelt dat er veel vuurwerk online kan worden gekocht dat vervolgens gewoon thuis wordt afgeleverd. 'Dit zijn veelal buitenlandse websites die illegaal vuurwerk verkopen.' De postbedrijven houden bij zulke bestellingen een oogje in het zeil en de politie probeert die pakketjes te onderscheppen.

Vorig jaar stonden er op meerdere dagen files door de Nederlandse vuurwerkjagers. Van het grensstadje 's-Heerenberg naar Emmerich stond toen zeven kilometer file.

