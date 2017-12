Artiest valt uit circusattractie in Apeldoorn

Het ongeluk gebeurde woensdagavond tijdens een act met vliegende ringen genaamd 'Wiel van de dood'. Daarin staan ze in een grote stellage die ronddraait, zoals te zien is in het onderstaande filmpje waarin de artiest op een van de ringen valt.

Volgens Annemarie Ruis van het Wintercircus maakt het tweetal het goed. 'Een van de twee artiesten raakte uit balans door een kleine misstap en is toen op de stellage gevallen.' Het wiel draaide vervolgens door waarna een medewerker van het circus het ding tegen zijn hoofd kreeg toen hij een veiligheidsmat wilde verplaatsen. Hij heeft daarbij een nare snijwond opgelopen en die wordt nu in het ziekenhuis gehecht.'

Volgens Ruis raakte het tweetal niet ernstig gewond. 'Ze zijn meer ter observatie meegenomen naar het ziekenhuis.' Na het ongeluk is de show stop gezet. Ruis: 'Deze act was ook de laatste van de avond. Daarna is iedereen rustig naar buiten vertrokken.'

Heel heftig

De schrik zat er goed in bij verschillende bezoekers, vertellen zij aan Omroep Gelderland. Naomi Venus zat met haar vier kinderen in de zaal en zag dat er iets niet goed ging. 'De klap van de medewerker zag er echt heel heftig uit.'

Na het ongeluk is Naomi met haar kinderen de zaal uit gegaan. 'Het was echt een hele mooie voorstelling en we hebben er echt van genoten, alleen het einde was heel jammer.'