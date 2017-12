400 kilo illegaal vuurwerk in rijtjeswoning

ARNHEM - In een rijtjeswoning aan de Sint Janskerkstraat in Arnhem is woensdagavond 400 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft onderzoek gedaan om de risico's in te schatten. 'De situatie is nu veilig, maar gezien de hoeveelheid vonden we het raadzaam om de EOD in te schakelen', aldus een woordvoerder.

De bewoner van de woning is aangehouden, het vuurwerk wordt zo snel mogelijk afgevoerd en vernietigd. Maandag was het ook al raak, toen er werd 218 kilo illegaal vuurwerk gevonden in een busje. Afgelopen zaterdag ontdekte de politie 375 kilo vuurwerk in een woning.

Zie ook: