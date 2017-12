Interim bij De Lindenberg: 'Als het goed is ben ik zo snel mogelijk weer weg'

De Lindenberg werd dit jaar jaar geplaagd door een vertrouwenscrisis. Directeur Ilse Verburgh stuurde in augustus vier managers de laan uit, nadat die het vertrouwen in haar hadden opgezegd. Zij had d

NIJMEGEN - De nieuwe interim-directeur Arie Keijzer bij De Lindenberg wil al voor de zomer weer weg zijn. Tegen die tijd moet er een nieuwe organisatie staan en moet De Lindenberg weer draaien als vanouds, zij het met een nieuwe, slankere organisatiestructuur.

De Nijmeegse culturele instelling werd dit jaar jaar geplaagd door een vertrouwenscrisis. Directeur Ilse Verburgh stuurde in augustus vier managers de laan uit, nadat die het vertrouwen in haar hadden opgezegd. Zij had de steun van de raad van toezicht en van de ondernemingsraad, maar het personeel was het er niet mee eens. Anoniem vertelden zij aan Omroep Gelderland hoe er een totaal gebrek aan vertrouwen was tussen de directeur en de werknemers. Bovendien was er absoluut geen communicatie. Zo wist het personeel pas veel later van het ontslag van de vier managers.

Mensen inspireren

Half november bleek de situatie onhoudbaar en stapte Ilse Verburgh zelf op. Daarna trad Arie Keijzer als interim-bestuurder aan om de boel weer vlot te trekken. Keijzer (66) komt van een soortgelijke organisatie in Amersfoort. Hij heeft een conservatoriumopleiding, 'maar ik was niet goed genoeg om professioneel musicus te worden' en kent de culturele sector als zijn broekzak. 'Je moet mensen inspireren. Dat willen kunstenaars.'

Geen eindeloze organisatiestructuren

'Misschien is Ilse Verburgh wel te snel gegaan met haar reorganisatie, ik weet het niet.' Arie Keijzer schaft de tussenlaag van managers af. In plaats daarvan komen er teams die direct onder de directeur moeten opereren. 'De Lindenberg heeft geen eindeloze organisatiestructuren nodig.'

De ontslagen managers van keren dus niet terug. Keijzer: 'Zuur voor mensen die hier al lang hebben gewerkt, maar ik sprak er één die zelfs 25 jaar bij De Lindenberg heeft gewerkt en zij zei dat ze destijds bij de overstap naar een managementfunctie wist waar ze aan begon.'

Ontslagvergoedingen

Voor de ontslagen managers zal er een ook ontslagvergoeding betaald moeten worden. 'Maar daar heb je een bedrijfsvoering voor', aldus Keijzer. 'Ik heb wethouder Velthuis al laten weten dat we geen extra geld van de gemeente nodig hebben.'

Zo snel mogelijk weer weg

Waar Keijzer vooral blij om is, is dat er weer rust in de tent is. 'Het personeel voelt zich weer gehoord en begrepen, de deur staat weer open. ' In januari begint het zoeken naar een nieuwe Raad van Toezicht en daarna kan ook het profiel worden opgesteld voor een nieuwe directeur. Als het aan Arie Keijzer ligt gaat die nieuwe directeur al per 1 mei aan de slag. 'Als interim moet je jezelf zo snel mogelijk overbodig maken.'