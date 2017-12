Frontale botsing Epe, vier gewonden

EPE - Bij een frontale botsing aan de Soerelseweg in Epe zijn vier mensen gewond geraakt. Twee auto's botsten op elkaar en een derde auto belandde op de zijkant in de berm.

Op de foto's is te zien dat er een personenauto op een busje is geklapt. De politie en ambulance waren in groten getale aanwezig.

Veel hulpdiensten

Volgens een videojournalist ter plaatse is een auto in de berm beland waarna de twee andere auto's op elkaar zijn gebotst. De politie laat weten dat het in de eerste instantie om een ernstig ongeluk leek te gaan, maar later bleken de inzittenden niet zwaargewond te zijn.

De N795, de Soerelseweg tussen Epe en Nunspeet is lange tijd afgesloten geweest voor verkeer.