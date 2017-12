Drukte gemeentehuis Lobith: 'Nog even snel een ID halen voor de verhuizing'

Deze week kunnen inwoners nog hun paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs in Lobith ophalen, daarna moeten ze hiervoor naar Zevenaar. De twee gemeenten fuseren in het nieuwe jaar en gaan samen verder als Zevenaar. Het gemeentehuis in Lobith is verkocht en daar komt een gezondheidscentrum.

Maar voorlopig is het pand nog niet leeg, al helpt iedereen - zelfs de burgemeester- een handje mee. Ella Schadd-de Boer verhuist mee naar Zevenaar en ruimt haar eigen werkkamer op. 'Ja dat is toch wel prettig om zelf te doen, ik heb toch nog aardig wat stukken die ik uit moet zoeken.'

Een doos meenemen

Maar er gaat veel weg, want de medewerkers mogen allemaal maar één doos meenemen naar Zevenaar. Bijna alle personeelsleden verhuizen mee, niemand wordt ontslagen. De meeste medewerkers zijn er inmiddels ook wel klaar voor, ze weten al een paar jaar dat de herindeling er aan zit te komen. Ook burgemeester Schadd kijkt er naar uit, al zal het ook wel wennen zijn: 'Ja, ik heb hier toch 2,5 jaar heel prettig gewerkt, het is toch vertrouwd en ik ken iedereen.'

Op 2 januari worden het college en de gemeenteraad van de fusiegemeente geïnstalleerd. Burgemeester Schadd blijft vermoedelijk tot na de zomer, in ieder geval totdat er een nieuwe burgemeester voor Zevenaar is gevonden.