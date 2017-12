Bouwvakkers en dagjesmensen kijken neer op Zutphen

De renovatie was hard nodig, want het metselwerk van de middeleeuwse toren laat flink los en ook het hout van de klokkenstoel is op sommige plekken al een paar eeuwen oud. Daarom staat er een steiger voor de bouwvakkers, maar om die bouwvakkers te betalen is daar een steiger voor publiek tegenaan gebouwd.

'We komen voor de restauratie nog wat geld tekort. De bezoekers die vijf euro bijdragen mogen de toren op en genieten van het uitzicht. Zij dragen dan gelijk bij aan de instandhouding van het monumentale erfgoed', zo verklaart Herman Heuver van het parochiebestuur.

Traplopen

De publiekssteiger biedt toegang tot twee omlopen. Eén bij de kerkklokken, op zo'n 30 meter hoogte. De ander bij de torenspits is een stukje hoger, zo'n 55 meter van de grond. Die laatste is bedoeld als uitkijkpunt over de stad. De beklimming gaat via gewone trappen met traptreden. De bouwvakkers moeten het met ladders doen.

De steiger is de laatste week van december geopend zolang het weer dat toelaat. Daarna kan de toren elke zaterdag beklommen worden. 'Als je hoogtevrees hebt moet je vooral niet naar boven gaan. Je moet het durven, maar als je gewoon een trap op kunt is het te doen. Twijfel je, dan moet je het zeker niet doen', aldus Heuver.

Even geduld

De toren wordt de komende maanden grondig gerenoveerd. Zo worden de galmborden vervangen, wordt het voegwerk hersteld, de dakbedekking vervangen en de ijzeren delen van roest ontdaan. Naar verwachting blijft de steiger tot april staan.

Wil je de toren beklimmen, maar is de tocht buitenom over de steiger net een stap te ver? Probeer even geduld te hebben. Tijdens de verbouwing wordt ook de binnenkant van de toren toegankelijk gemaakt voor publiek.