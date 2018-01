Ollongren: ‘Opstappen Nijmeegs raadslid niet vanwege zwangerschapsdiscriminatie’

NIJMEGEN - Minister Ollongren spreekt niet van zwangerschapsdiscriminatie als het gaat over het opstappen van het Nijmeegse raadslid Petra Molenaar. Zij nam eind november ontslag, omdat ze zich de laatste maanden voor de verkiezingen van maart niet tijdelijk mocht laten vervangen. Volgens Ollongren is dat dus geen zwangerschapsdiscriminatie, zo blijkt uit de antwoorden die de minister gaf op Kamervragen.

Naar aanleiding van de situatie in Nijmegen wil de minister nu wel een wetswijziging doorvoeren. Volgens Ollongren blijkt in de praktijk dat de afwezigheid van een raadslid in de laatste periode voor de verkiezingen bij stemmingen en debatten extra wordt gevoeld.

De vervangingsregeling voor zwangere en zieke gemeenteraadsleden is na de wijziging ook mogelijk in de periode vlak voor de verkiezingen. Behalve voor gemeenteraadsleden geldt de wetswijziging ook voor andere volksvertegenwoordigers.