'Gouden' oliebollen bij bakker in Arnhem

En dat ging niet zonder slag of stoot, vertelt Esther van Reken aan Omroep Gelderland. Zij en haar man Johan staan dag in dag uit in de kraam. 'Je moet wel je koppie erbij houden en zorgen dat je alles hetzelfde doet en alles afweegt zodat je een constant product hebt.' De oliebollen worden dan elke dag ook uitvoerig getest vertelt Johan: 'Ik eet er iedere dag minimaal één op, je kan nooit genoeg oliebollen eten.'

Geheim ingrediënt

Een oliebol bakken, die het predicaat goud krijgt, gaat niet van vandaag op morgen. Er komt heel wat kijken bij een lekkere oliebol. 'Je moet heel veel dingen uitproberen, heel veel proeven, afwegen, temperatuur bijhouden en zorgen dat je ingrediënten kloppen.' Zodra dat is gebeurd moet er gekeken worden hoe de korst lekker krokant wordt en er een zachte binnenkant aan de gefrituurde creatie zit. 'Dan moet je ook nog rekening houden met voldoende krenten en rozijnen en een lekkere korte afbijt'. Esther heeft daarvoor een geheim recept ontwikkeld, maar daar wil ze helemaal niets over kwijt.

Tekst gaat verder onder de reportage:

Veel klanten

Er zijn ook veel klanten die bij de oliebollenkraam bij Winkelcentrum Elderhof hun sappige gistballen komen halen. 'Deze is dus absoluut heerlijk', zegt een moeder die met haar zoontje een hele zak vol komt halen.

Gouden predicaat

Het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen is hét kennis- en adviescentrum voor alle bakkers in Nederland. Zij geven de beste bakkersproducten het predicaat goud mee.