Cel voor mishandeling ex-vriendin en spugen op agenten

ARNHEM - Een 23-jarige man uit Tiel is woensdag in de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot een celstraf van zeven weken. Hij mishandelde zijn ex-vriendin en beledigde agenten.

De man mishandelde zijn ex-vriendin op 30 augustus 2017. De politie kwam ter plaatse en wilde de man aanhouden, maar die verzette zich. De Tielenaar bedreigde en beledigde agenten. De belediging bestond onder andere uit het spugen op onbedekte lichaamsdelen van de agenten. De man zei dit uit minachting te doen. De celstraf van zeven weken is gelijk aan de eis.

