Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Jolanda Fennema Strijk

Ik ken je. Maar ook niet ...

Ik ken je, maar ook niet. Zo voel ik me als ik met mijn bord in de rij sta te wachten. Wat een prachtige ruimte en zoveel verschillende mensen! Bijzonder hoe de organisatie probeert ons te verbinden tijdens dit Kerstfeest. Bijvoorbeeld door elkaar één minuut in de ogen te kijken. Dat is raar om te doen bij iemand die niet heel dichtbij je staat of van wie je houdt. Dan duurt een minuut lang. Een leuke kerstuitvoering van een stoelendans in de vorm van tafel-wisselen gaf weer nieuwe gesprekspartners.

Maar toch…. Blijft dat gevoel. Dat gevoel dat je mensen ooit eens hebt ontmoet, maar kennen? Het geeft een bepaald gevoel van eenzaamheid in een grote groep mensen. Terwijl ik daarover nadenk met mijn lege bord in mijn handen wordt mijn hulp gevraagd door een jonge dame met een verstandelijke beperking. Ze weet niet helemaal waar ze haar eten moet halen, want ze mag niet alles eten. Ik help haar op weg en loop met haar mee. Als haar bord gevuld is sta ik opnieuw met een leeg bord in de rij en denk verder na over eenzaam- zijn in een grote groep. Voor hoeveel mensen hier, en waar dan ook, zou dat gelden? Ik ontmoet ze vaak en zeker in deze tijd van het jaar. Opeens voel ik een arm om mijn schouder en word ik stevig vastgepakt. Ik hoor een onbekende harde damesstem die roept dat ze met mij op de foto wil. Heel even ben ik niet zo blij met mijn uniform waardoor iedereen gelijk kan zien dat ik bij het Leger des Heils hoor. De druk pratende en bewegende dame vraagt een voorbijganger een foto van ons te maken en ze zegt: ‘Ja, moet u weten, het Leger des Heils heeft bij mij een goed plekje. Drie jaar geleden werd in uitgeloot en kreeg ik geen kerspakket en toen heb ik het Leger des Heils gebeld en die had er één voor mij. Die kwam een lieve oude dame brengen.’ Ze vertelde enthousiast nog veel meer in een tempo dat bijna niet te volgen was. Dat het moment dat ze het kerspakket kreeg blijvende indruk had gemaakt was duidelijk hoorbaar. Ik dacht: ‘Daar doen we het dus voor.’ De blijdschap was voelbaar, of je het wilde of niet, je kon niet om haar verhaal heen. Steeds meer mensen draaiden zich naar haar toe om te kijken en te luisteren wat er nou toch allemaal gebeurde. Dat voor een foto! Ik voelde me toch wel wat ongemakkelijk in haar omhelzing die bijna als een wurggreep voelde. ‘Ja, die aardige mevrouw van het Leger des Heils die ik aan de telefoon had' vervolgd ze haar verhaal, 'Jolanda Fennema, heet…’ Verschrikt zeg ik: ‘Dat ben ik.’ Even heb ik spijt van mijn uitspraak. Ze is zo blij. Ze danst om me heen en geeft me een dikke kus. Totaal overvallen door haar reactie weet ik me geen houding te geven. De mensen die kijken en luisteren lachen vriendelijk en hoor ik zeggen: ‘Wat mooi!’, ‘Wat goed!’ In een splitsecond laat ik mijn verlegenheid in deze situatie varen, omarm de vrouw en poseer met haar voor een mooie foto.

Vaak vraag ik me af, zeker in deze kersttijd, wat voor waarde mijn doen heeft als ik steeds opnieuw geconfronteerd wordt met de hardheid van het leven. Vraag ik me af of mijn geloof in het goede van God voor mensen wel reëel is. Mensen die niet meer mee kunnen doen aan het maatschappelijke leven en tussen wal en schip terecht komen. Soms letterlijk, vaak figuurlijk. En waar is God dan? Een vraag die dan vaak boven komt. Ieder jaar opnieuw proberen we met heel veel mensen van onder andere het Leger des Heils, een lichtpuntje te brengen rondom kerst in vaak donkere en uitzichtloze situaties van mensen. Medemensen. Mensen zoals u en ik. Door deze vrouw ervaar ik hoe goed zo’n gebaar kan zijn. Eerlijk is eerlijk het gevoel van eenzaamheid is vertrokken als sneeuw voor de zon. Voor mij is dit een ervaring dat God nog steeds in ons midden wil zijn en Zich wil verbinden met mensen. Voor mij is dat de betekenis van Kerst. Daar doe ik het voor! Ik hoop dat we op eenzelfde manier ook dit jaar het goede van kerst een plek mogen geven bij velen. Misschien wel bij u. Ik wens u een gezegend kerstfeest.