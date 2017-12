WAARDENBURG - Op de A2 bij Waardenburg is woensdagmiddag een ongeluk gebeurd tussen een vrachtwagen en een personenauto. Een persoon raakte gewond, de traumahelikopter werd opgeroepen.

Door het ongeval waren twee rijstroken dicht, inmiddels is de weg weer vrij. Over de toestand van het slachtoffer is niets bekend.