Man (20) vrijgesproken van zware mishandeling en openlijke geweldpleging

ARNHEM - Een 20-jarige man uit Arnhem is woensdagochtend vrijgesproken van zware mishandeling en openlijke geweldpleging. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs om de man te veroordelen.

Bij wijkcentrum De Hobbit in Arnhem was op 7 maart 2017 een vechtpartij. Daarbij werd een man in zijn been geschoten. De rechter kon echter geen bewijs vinden dat de 20-jarige Arnhemmer betrokken was bij de schietpartij.

Aantoonbaar gelogen

Twee neven hadden verklaard dat de Arnhemmer wel degelijk geschoten had. Uit onderzoek bleek dat het tweetal 'aantoonbaar' had gelogen.

Ook kon de rechter niet uitsluiten dat de neven hun verklaringen op elkaar hadden afgestemd. Hun eerste - onjuiste - verklaringen kwamen nagenoeg met elkaar overeen.

Geen bewijs

Omdat er ook geen ander bewijs kon worden gevonden is de Arnhemmer vrijgesproken.

Tenslotte werd de man ook vrijgesproken van illegaal vuurwapen- en munitiebezit. Volgens de rechtbank ontbrak er bewijs dat de man wist dat in zijn auto een vuurwapen en munitie waren verstopt.

