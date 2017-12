Emotionele Sanne hakt knoop door: van Arnhem naar Friesland

ARNHEM - Sanne Verhoef uit Arnhem verhuist naar Friesland. De Arnhemse won vorige maand in een loterij een huis in het Friese dorpje Ouwe Syl. Deze week hakte ze de knoop door en dat gaat gepaard met een hoop emoties.

Verhoef ging eerst een tijdje 'proefwonen' in haar nieuwe huis en kwam erachter dat ze heel gelukkig is in het Friese dorp. 'De hartelijkheid van de mensen heeft me over de streep getrokken', vertelt ze aan Omroep Gelderland. 'Ik ken er nu al meer mensen dan in Arnhem. De vensterbank staat vol met welkomskaarten en bloemstukjes', gaat ze verder.

Dat betekent niet dat het afscheid van Arnhem makkelijk voor haar is. 'Arnhem is een fijne plek om te wonen. Ik heb hier zoveel mooie herinneringen en daarom gaat het afscheid gepaard met weemoed', zegt een inmiddels duidelijk geëmotioneerde Verhoef.

Omroep Friesland ging langs bij Verhoef (tekst gaat verder onder video):

Hardlooprondjes

Ze gaat vooral haar hardlooprondjes in de Arnhemse natuurgebieden missen. 'Bijvoorbeeld in Meinerswijk, het is daar gewoon prachtig', zegt ze. Maar, in Friesland ligt het Waddengebied straks op loopafstand en daar kijkt ze erg naar uit.

Voordat ze van de Wadden kan genieten, moet er echter nog een hoop gebeuren: het nieuwe huis wordt verbouwd, het huis in Arnhem moet in de verkoop en Verhoef moet op banenjacht in Friesland. 'Het is erg hectisch, ook van leuke dingen kan je slapeloze nachten hebben', zegt ze.

Toch noemt ze haar nieuwe huis een lot uit de loterij: 'Letterlijk en figuurlijk!'

