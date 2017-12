'Je staat met je rug tegen de muur op de woningmarkt'

'Er is een inkomen weggevallen en ook de uitkering is gestopt. En daarmee is het inkomen te laag om ons huis nog te kunnen betalen. Ons huis staat nu te koop. Als we ons huis verkocht hebben, hebben we eigenlijk geen woonplek meer.', vertelt de 37-jarige Meryl.

Meryl Ruiter

'We hebben gelukkig nog iets aan spaargeld dat we kunnen gebruiken. Maar als dat op is, ben ik bang dat de hypotheekverstrekker ingrijpt. Je leest toch verhalen van mensen die via een deurwaarder hun huis worden uitgezet, omdat ze een betalingsachterstand oplopen. Daar zit je natuurlijk niet op te wachten.'

Veel stress

'Wat wij kunnen betalen aan huur is tussen de 750 en 900 euro per maand en huurwoningen in de omgeving van Nijmegen zitten daar vaak boven. Er zijn geen woningen, beschikbaar voor ons. Het geeft ontzettend veel stress. Het is een lastige situatie. Je zit met je gezin, met je opgroeiende kind en je staat met je rug tegen de muur.'

