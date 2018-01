Veluwe heeft aanpak snelwegen aan zichzelf te danken

ERMELO - Extra geld voor de aanpak van het knooppunt A1/A30 bij Barneveld en de A28. De lobby van de politiek en het bedrijfsleven voor de aanpak van bereikbaarheid op de Veluwe begint zich uit te betalen. En dat is hard nodig, want de ergernis nam de afgelopen jaren hard toe.

Files, opstoppingen en drukte op de snelwegen, door de goed draaiende economie slibben de wegen dicht. Op de Veluwe werd dat een aantal jaar geleden al gemerkt en dus startten gemeenten en bedrijfsleven een lobby om de A28, A1 en A30 onder de aandacht te brengen van de Haagse politiek.

'We moeten bereikbaar blijven'

Die lobby heeft inmiddels succes. In de laatste week voor het kerstreces werd een motie aangenomen om meer geld uit te trekken om de problemen bij het knooppunt Barneveld aan te pakken. De weg is het bedrijfsleven al jarenlang een doorn in het oog.

'We moeten wel goed bereikbaar blijven', zegt Herald Immink van werkgeversorganisatie VNO/NCW Midden. 'De aansluiting A1-A30 staat steeds vaker vast, ook overdag. Er staan steeds vaker files bij Nunspeet, Harderwijk, Nijkerk en Wezep. Deze wegen zijn belangrijke knooppunten en de files kosten ons veel geld. We zijn dus blij dat er nu iets gebeurt.'

De aanpak van het knooppunt bij Barneveld moet op korte termijn van start gaan, vertelt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra. 'De regio heeft dit aan zichzelf te danken, omdat er goed is gelobbyd. We hebben dit na jaren op de agenda gekregen. Nu kan de asfaltwals gaan rijden.'

Volgens het Kamerlid uit Lienden zijn een aantal snelwegen nu goed in beeld bij de Haagse politiek. 'De A28 staat nu in het regeerakkoord en wordt gezien als een belangrijke verbinding naar het noorden. Er is geld voor de aanpak van het knooppunt bij Barneveld, maar we kijken ook naar het stuk tussen Barneveld richting Apeldoorn. En ook de A15 in het zuiden van Gelderland staat op de rol.'

Fietssnelweg van Amersfoort naar Zwolle

De aanpak van de A28 tussen Amersfoort en Zwolle gaat langer duren. Minister van Nieuwenhuizen wil eerst onderzoeken hoe groot de problemen worden op korte en langere termijn, de verwachting is wel dat de problemen groter worden als de economische groei blijft aantrekken, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Het bedrijfsleven benadrukt dat er niet alleen naar extra asfalt moet worden gekeken. 'We willen graag slimme oplossingen, zegt Immink. 'We willen bijvoorbeeld dat fietsen wordt gestimuleerd. Dus er mag best een fietssnelweg komen tussen Zwolle en Amersfoort. Dat kan ook helpen tegen files.'