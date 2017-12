Deel dit artikel:











Illegaal vuurwerk in Heerde en Hattem in beslag genomen Foto: Twitter wijkagent Hattem

HEERDE - De politie heeft woensdag op vier adressen in Heerde en Hattem illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat meldt een wijkagent in Hattem op Twitter.

Het illegale vuurwerk wordt normaal gesproken vernietigd. De eigenaren krijgen meestal een proces-verbaal. Of dat bij de vier adressen ook gebeurd is, is niet bekend. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl