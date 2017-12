Nog twee gewonden ongeluk cruiseschip in ziekenhuis

DU - Van de opvarenden die gewond raakten bij het cruise-ongeluk in Duisburg, liggen er nog twee in het ziekenhuis. Dat meldt een woordvoerster van de Zwitserse rederij. Het schip was onderweg naar Arnhem.

Op tweede kerstdag voer de Swiss Crystal in Duisburg tegen de pijler van een brug over de Rijn. Daarbij vielen volgens de rederij 30 gewonden, 26 passagiers en 4 bemanningsleden. Dat zijn er meer dan aanvankelijk werd gemeld.

Aan boord waren 101 passagiers en 2 begeleiders, allen Nederlanders, en 26 bemanningsleden. Ze zouden na hun cruise in Arnhem van boord gaan. In plaats daarvan werd het een rit met de bus, want het schip kon na de aanvaring niet verder varen.

'We weten nog niet hoe groot de schade is. Dat is in onderzoek', zegt de woordvoerster van de Zwitserse rederij Scylla.

De Swiss Crystal was op 22 december uit Arnhem vertrokken richting Koblenz in Duitsland. Deze woensdag had het schip terug moeten zijn in Arnhem.

Na de botsing tegen de pijler moesten 10 van de 30 gewonden naar het ziekenhuis. Van hen hebben acht het ziekenhuis in Duisburg al weer verlaten. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. Volgens de rederij is dat een zaak van politie, justitie en de Duitse Rijkswaterstaat.

