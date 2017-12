Proces-verbaal voor 'rebellerende' winkeliers

GELDERMALSEN - De gemeente Geldermalsen gaat een proces-verbaal opmaken tegen twee kledingwinkels die afgelopen zondag hun deuren openden. Koopzondag is niet toegestaan in Geldermalsen, de ondernemers negeerden het verbod op de zondag voor kerst.

Officieel begingen de winkeleigenaren een 'economisch delict', waar een boete tot 20.500 euro opstaat of zelfs een celstraf van een half jaar. De gemeente waarschuwde winkeliers in een brief dat de deuren gesloten moesten blijven.

De Shoeby en Only for Men gingen toch open. 'We zijn zondag in de winkels geweest en maken volgende week een proces-verbaal op', zegt een woordvoerder van de gemeente. 'De boete of straf hangt af van de officier van justitie', gaat hij verder.

Eigenaar Arthur Feenstra van Only for Men zegt zondag geen handhaver van de gemeente te hebben gezien. 'Maar we zien het proces-verbaal tegemoet en zullen daar juridisch advies over inwinnen', zegt Feenstra. Hij zegt het zelfs niet uit te sluiten komende zondag, op oudejaarsdag, weer open te gaan.

