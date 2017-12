Dierenartsen vrijgepleit van dood puppy

KLARENBEEK - De dood van een drie maanden oude pup, is een dierenartsenpraktijk in Klarenbeek, bij Apeldoorn, niet aan te rekenen. Dat stelt het Veterinair Tuchtcollege.

Het beestje liep eind 2016 in een dierenartsenpraktijk het gevaarlijke parvovirus op en is daaraan overleden. De eigenaresse klaagde de dierenartsen vervolgens aan, maar zij zijn nu door het Veterinair Tuchtcollege in Den Haag vrijgepleit van de dood van het hondje.

In december 2016 waren er in de dierenartsenpraktijk 3 gevallen van parvo geweest, volgens het Veterinair Tuchtcollege hebben de dierenartsen vervolgens de protocollen voor het ontsmetten en schoonmaken van de ruimtes juist opgevolgd.

Opgelopen in wachtkamer

Een paar dagen na de laatste besmetting kwam de pup voor een afspraak op de praktijk. Op dat moment was een andere hond aanwezig in de wachtkamer die besmet was met het zeer besmettelijke parvovirus. Dit hadden de dierenartsen niet kunnen voorzien.

Ook valt ze niet te verwijten dat ze een paar dagen later de besmetting bij de Friese stabij pup niet hebben opgemerkt. Het hondje had toen nog niet de expliciete symptomen van een besmetting en knapte zelfs op van toegediende medicatie.

Parvo

Parvo is een zeer ernstige aandoening die fataal kan aflopen, zeker bij jonge dieren. Als het dier tijdig en goed behandeld wordt bestaat een goede kans dat het dier het overleeft. Parvo komt ondanks vaccinatie nog steeds vrij veel voor, voornamelijk bij pups.

Het parvovirus kan tot een jaar buiten het hondenlijf overleven, en zo is het dus mogelijk dat een hond de ziekte krijgt omdat er een jaar eerder een besmet dier op dezelfde plaats was.