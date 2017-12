Ruim 1300 jongeren voetballen voor het goede doel

WIJCHEN - Ga er maar aan staan: ruim 1300 jongeren uit Wijchen en omgeving die zo'n 40 à 50 voetbalwedstrijden per dag spelen. Het doel? Geld inzamelen voor de Stichting Zwaluwen Jeugd Actie, die jongeren met een lichamelijke beperking stimuleert om sportief actief te worden en blijven.

'Ja, het is af en toe wel hectisch', lacht Piet Wijnakker. Hij is al 32 jaar betrokken bij het kersttoernooi. 'Gelukkig hebben we een grote groep mensen die al jaren het toernooi organiseert.'

Geldinzameling

Het kersttoernooi wordt dit jaar voor de 47ste keer georganiseerd. Sinds een aantal jaar wordt er ook geld ingezameld voor de Stichting Zwaluwen Jeugd Actie.

'We hadden al een aantal verzoeken gekregen van de KNVB hiervoor. Aangezien we de stichting goed vonden passen bij het toernooi en de kerstgedachte, besloten we om hieraan mee te doen.'



Foto: Anneke Terwindt

Voetbal toegankelijker maken

Dit jaar doen 258 teams mee aan het toernooi. Elk team bestaat uit 5 tot 8 personen. Alle deelnemers zijn tussen de 6 en 19 jaar oud. Ze betalen 31 euro inschrijfgeld, waarvan één euro naar de stichting gaat.

Dat geld wordt gebruikt om voetbal toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. 'Dan moet je denken aan bijvoorbeeld het aanpassen van kleedkamers of kleding.'

Ook ondersteunt de stichting het Prinses Beatrix Spierfonds bij haar onderzoek nar de bestrijding van spierziekten.

Meisjesgroepen

Naast de jongensteams, is er dit jaar plaats voor twee meisjesgroepen. Wijnakker: 'Ook wij merken dat het meisjesvoetbal in de lift zit. We hebben nog geen enorme hoeveelheid aanmeldingen van meisjes, maar het begin is er.'



Foto: Anneke Terwindt

Speelschema

De wedstrijden worden tot vrijdag 29 december gespeeld in het Olympic Sportcentrum in Wijchen. De halve finales en (troost)finales worden zaterdag 30 december gespeeld.