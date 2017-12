Deel dit artikel:











Automobilist ontsnapt aan de dood na vlucht voor politie Foto: Politie.nl

AMSTERDAM - Een 20-jarige Wijchenaar heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een ravage aangericht op het Rokin in Amsterdam. De jongeman was op de vlucht voor de politie. Uiteindelijk ontsnapte hij aan de dood. Zijn wagen kwam tot stilstand toen een rijbaanafscheiding zijn donkerblauwe auto doorboorde.

De man viel op doordat hij het rode licht negeerde op het Waterlooplein en vervolgens een taxi via de verkeerde kant van de vluchtheuvel inhaalde. Voor de politie was dit voldoende om de man een stopteken te geven, waarop hij met hoge snelheid wegscheurde. 'Op 20 centimeter na ontsnapt aan de dood' Na een achtervolging waarbij de politie de man uit het oog verloor, kwam de auto van de verdachte op het Rokin weer in zicht. Zijn voertuig stond midden in een rijbaanafscheiding geparkeerd. Dichterbij werd het agenten duidelijk hoeveel geluk de man heeft gehad. De auto is met hoge snelheid in de afscheiding gereden en de stalen buis van die afscheiding heeft de voorruit doorboord. Een woordvoerder van de politie legt uit: 'Als de man 20 centimeter meer naar rechts had gestuurd, had hij het waarschijnlijk niet kunnen navertellen.' Rijbewijs ingevorderd De bestuurder is lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis, van hem is bloed afgenomen dat getest wordt op alcohol en verdovende middelen. Zijn rijbewijs is op basis van zijn buitensporige rijgedrag ingevorderd. Foto: Politie.nl Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl