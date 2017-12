Al negen aangiften na dollemansrit, bestuurder spoorloos

VELP - De politie heeft al negen aangiften binnen na de dollemansrit van een bestuurder van een donkerkleurige Volvo door Velp. De bestuurder is nog steeds spoorloos.

De bestuurder reed zaterdag tussen 18.00 uur en 18.30 uur vermoedelijk over de Broekstraat, Waterstraat, Reigerstraat, Gruttostraat en Roerdompstraat in Velp. In deze straten veroorzaakte de automobilist verschillende aanrijdingen.

In de tuin van een woning aan de Talingsingel in Velp reed hij zijn voertuig vast. Daarna liep hij weg. Het voertuig is door de politie in beslag genomen.

Na onderzoek heeft de politie nu duidelijk dat kort daarvoor bij een bushalte aan de Lange Wal in Arnhem omstanders geprobeerd hebben om een getinte man, die in zijn auto wilde stappen, tegen te houden. Volgens de politie was de bestuurder van de Volvo ook een getinte man. De politie zoekt nog steeds getuigen.

