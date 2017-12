Volgend jaar zelfrijdende trein op Betuweroute

ELST - Spoorbeheerder ProRail test volgend jaar op diverse trajecten zelfrijdende treinen, zoals op de Betuweroute. Vorig jaar werd bekend dat zo'n test werd voorbereid.

In de proeven neemt een systeem handelingen gedeeltelijk of zelfs volledig van de machinist over. Deze automatisering levert volgens ProRail voordelen op. Zo kunnen geautomatiseerde treinen dichter op elkaar rijden, waardoor de capaciteit op het spoor verbetert, en daalt het energieverbruik van de treinen. Ook tijdens het rangeren kan het uitkomst bieden, aldus de spoorbeheerder.

Het ANP meldt dat volgend jaar ook proeven met passagierstreinen plaatsvinden. Dat gebeurt niet in Gelderland maar in Groningen.

