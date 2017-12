Rheden hoopt op meer zakken met vuurwerkafval

DE STEEG - De gemeente Rheden hoopt dat meer inwoners het vuurwerkafval na de jaarwisseling opruimen. Op donderdag 4 januari houdt de gemeente opnieuw een actie om inwoners te stimuleren om de rommel op te ruimen.

Iedereen die een volle vuilniszak heeft krijgt van de gemeente een waardebon om iets lekkers te halen bij een van de zeven bakkers in de gemeente.

De gemeente hoopt zo dat straten weer snel schoon zijn en dat er geen ongelukken gebeuren met vuurwerk dat niet is afgegaan.

In 2014 leverden inwoners 328 volle vuilniszakken in. Het jaar daarop waren dat 375 vuilniszakken. In 2016 stond de teller op 386 en in 2017 op 360. De gemeente hoopt dit jaar op een recordaantal vuilniszakken.

Op 4 januari kunnen ook kerstbomen worden ingeleverd. Elke boom levert vijftig cent op. Begin 2017 werden voor het eerst zestig kerstbomen ingezameld.

De ingezamelde kerstbomen worden verwerkt tot compost.

Voor meer informatie zie www.rheden.nl/jaarwisseling